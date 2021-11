DV9, Voglio dare sempre il massimo. Nuno Gomez...

Dusan Vlahovic dal ritiro della Nazionale serba ha parlato ai canali ufficiali federali alla vigilia della partenza per il Portogallo, prossima avversaria della Serbia, partendo dai gol segnati: "Ogni gol è importante per un attaccante ed è importante avere continuità nel farlo. Ora affrontiamo la partita che tutti aspettavamo, visto che l’allenatore Stojković dice da marzo questa frase 'andiamo in Portogallo per vincere e qualificarci per i Mondiali in Qatar'". Purtroppo non giochiamo in casa, il supporto del nostro pubblico e della nostra gente significa molto per noi. Non importa quanta tensione ci sarebbe, per noi sarebbe meglio giocare qui che lì, ma è andata così e abbiamo solo un’opzione e dobbiamo andare in Portogallo pensando solo che vinceremo la partita per andare al Mondiale. Mi aspetto che ci siano i tifosi: penso che abbiano iniziato ad interessarsi e a seguire di nuovo la Nazionale. L’hanno sempre seguita in realtà ma ora c’è un entusiasmo diverso e che tutti aspettano con ansia la partita di domenica".

Giocando in Portogallo, Nuno Gomes ha parlato di Vlahovic facendogli i complimenti; il serbo risponde: "Sentire gli elogi impressiona molto, specialmente se arrivano da giocatori come Nuno Gomes. Io voglio solo lavorare ancora di più e avere grande fame di vittorie e di gol, e penso che alla fine tutto andrà bene. E' ovvio che tutti si sforzano per migliorarsi e per dare il massimo, ma almeno personalmente non mi pentirò perché avrei potuto fare qualcosa di diverso”.