DUBOIS, Viola vira su lui: alte richieste per Dodo

La Nazione fa il punto sul futuro terzino destro della Fiorentina. Piace il classe 1994 Leo Dubois, per cui si parla di un ritorno di fiamma dato che in passato era già stato accostato ai viola. Il Lione chiede non meno di 12 milioni per l'esterno che ha il contratto in scadenza nel 2024: un aspetto che potrebbe spingere la dirigenza viola ad andare in pressing per assicurarsi il capitano del Lione. La Fiorentina ha virato su di lui dal momento che le richieste per Dodo dello Shakhtar sono diventate maggiori, anche per la concorrenza del Barcellona. I dirigenti viola restano comunque alla finestra tenendo sotto controllo la situazione intorno al difensore brasiliano. Pare invece sempre più sfumato l'interesse per Diogo Dalot.