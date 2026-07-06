Dagli inviati Resp. commerciale Joma Italia: "Pronta una sorpresa per il Centenario"

vedi letture

Queste le parole di Alessandro Annibale, responsabile commerciale Joma Italia, a margine della presentazione delle nuove maglie viola: “Stiamo pensando insieme al club delle iniziative che sfoceranno con il Centenario di fine agosto, tutto legato ai colori storici del club. Quattordici anni fa riportammo la maglia biancorossa. Nel solco di quella tradizione vogliamo sfruttare il Centenario per dare ai tifosi un prodotto storico”.

Quali sono i particolari della maglia bianca?

“Nella struttura delle fibre, del tessuto. La maglia bianca viene chiesta sempre perché gli arbitri chiedono rigore cromatico, ma è sempre la più debole nelle vendite. La prima è quella classica, la terza particolare. Vedrete anche sulla terza una cosa molto interessante”.

Quanto è stato difficile lavorare sulla tradizione della maglia viola?

“Se la fai classica ti dicono che è sempre uguale, se la stravolgi ti dicono che hai rovinato la tradizione: abbiamo mixato le due tradizioni senza andare sul classico né su stravolgimenti”.

Quanto è stato importante avere un giocatore spagnolo come De Gea che rappresentasse Joma?

“È un trait d'union importante, lo abbiamo contrattualizzato successivamente al contratto con Fiorentina perché per poi diventa un ambassador in loco e nel mondo”.

Quanto è la durata del contratto?

“Sono quattro anni con opzioni di rinnovo. Cercheremo di fare del nostro meglio”.