Dove andrà Vanoli? Paratici lo sponsorizza, ci pensa il Parma

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Ore e giorni di riflessioni, di valutazioni, di analisi per non sbagliare niente della prossima stagione. Se il presente impone di pensare a una salvezza ancora non aritmetica, nella testa di Fabio Paratici c’è però tutto lo sguardo rivolto al futuro e a un’annata, quella 2026-2027, che dovrà essere quella del rilancio. La Repubblica, edizione Firenze, prova ad anticipare le mosse dei viola. Paratici è già da tempo convinto di cambiare la guida tecnica, ha iniziato un casting di allenatori partendo dai big, Maresca e De Zerbi, e aprendo allo scenario internazionale prima di trovare un accordo di massima, verbale, con Fabio Grosso. Tecnico del Sassuolo che Paratici conosce benissimo dai tempi della Juventus e che è ritenuto il profilo giusto per la ripartenza, all’insegna di un calcio propositivo, con una mentalità diversa e con grande cultura del lavoro, oltre a un’ambizione che non guasta mai. Un nome, quello di Grosso, che se andrà in porto permetterebbe alla Fiorentina di bruciare la concorrenza italiana, con tanti club in cerca di panchina che hanno individuato nel campione del mondo un allenatore bravo, stimato e tra i migliori che il calcio italiano può offrire.

In tutto questo tempo però Paratici non ha mai smesso di dare forza a Vanoli, l’allenatore che sta salvando la Fiorentina risalendo da una situazione disastrosa. Le parole di lunedì sono quindi da intendere così, come la voglia di rispettare il lavoro del tecnico attuale senza gridare ai quattro venti il cambiamento che poi ci sarà. Il consuntivo della stagione annunciato da Paratici sarà così un incontro cordiale in cui Vanoli verrà ringraziato per il lavoro svolto, analizzando insieme la crescita di ogni singolo giocatore, i pregi e i difetti anche in funzione della prossima stagione e delle scelte che verranno fatte. Paratici poi già da tempo, negli incontri amichevoli con gli altri colleghi direttori sportivi, ha sponsorizzato i grandi meriti di Vanoli e la sua cultura del lavoro e il tecnico, appena terminerà l’avventura in viola, avrà sicuramente mercato, con alcune squadre di Serie A interessate, come il Parma, alle prese con i dubbi sul futuro di Cuesta.