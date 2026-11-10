FirenzeViola Dodo è tornato nel dimenticatoio. La sosta per parlare del rinnovo o dirsi addio

Dodo è tornato in panchina dopo qualche partita in cui aveva fatto l'alternativa a gara in corso. Gennaio si avvicina: le ipotesi sul suo futuro

Dodo è sparito nuovamente dai radar dopo che, per un paio di settimane, era tornato ad essere un'alternativa presa in considerazione da Paolo Vanoli. Tra Genoa, Como e Inter, il brasiliano ha giocato 46 minuti, entrando addirittura nel ballottaggio per la titolarità nella sfida contro i nerazzurri dove alla fine è entrato per il quarto d'ora finale. Da quel ko, l'allenatore lo ha tenuto sempre in panchina con Atalanta, Sassuolo e Juventus: zero minuti che non sono un buon segnale in vista di una sosta dove il suo entourage potrebbe incontrare la società per parlare del famoso rinnovo.

Rinnovo o addio: le strade verso gennaio

I rapporti tra le parti non sono tesi, ma c'è la consapevolezza reciproca di una trattativa che difficilmente decollerà a così pochi giorni dal mercato invernale. Chiusa la finestra di gennaio, in assenza della firma sul prolungamento, Dodo potrebbe scegliersi la prossima destinazione con largo anticipo e i viola lo perderebbero a parametro zero. Per questo comunque un tentativo verrà fatto, facendo leva sull'accordo ufficioso tra le parti che prevedeva il rinnovo in caso di mancato addio nell'estate 2026. Se non arriverà nei prossimi quindici giorni, lecito pensare che non arrivi mai, con Paratici che sarà costretto a prendere una decisione: liberarlo praticamente gratis già a gennaio per risparmiare sull'ingaggio o arrivare a fine stagione per avere un'alternativa in più sulle fasce.