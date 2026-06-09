Calciomercato Dodo sul mercato, ma senza offerte può esserci il rinnovo: la strategia della Fiorentina

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Il brasiliano è tra i principali candidati a lasciare Firenze entro il 30 giugno: Roma in pole, ma sul laterale ci sono anche Napoli e due club stranieri

Tra i dossier più delicati sulla scrivania della Fiorentina c'è quello legato a Dodo. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, il club viola è orientato a valutare la cessione del laterale brasiliano, considerato uno dei profili in grado di generare una plusvalenza utile anche sotto il profilo del bilancio. Non è un caso che l'obiettivo della società sia quello di trovare una soluzione già entro il 30 giugno, data che segna la chiusura dell'esercizio economico. La valutazione fissata dalla Fiorentina oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro, cifra ritenuta congrua per un giocatore che, nonostante un'annata non esaltante, conserva mercato sia in Italia che all'estero.

Roma in vantaggio, ma c'è il piano B

La destinazione più gradita al giocatore resta la Roma, che segue da tempo l'evolversi della situazione e rappresenta oggi la pista più concreta tra quelle italiane. Sullo sfondo restano anche il Napoli e due club stranieri che hanno manifestato interesse nelle ultime settimane. La Fiorentina, tuttavia, non intende svendere il proprio esterno e, qualora non dovessero arrivare offerte ritenute soddisfacenti nelle prossime settimane, è già pronta una soluzione alternativa. Tra il club e il giocatore esiste infatti un gentlemen agreement che prevederebbe il prolungamento del contratto di un ulteriore anno, una mossa utile a evitare situazioni di tensione e a rinviare la cessione alle successive finestre di mercato. Una formula che garantirebbe maggiore margine di manovra a entrambe le parti, in attesa dell'occasione giusta per separarsi.