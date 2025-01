DINI A RFV, Ikoné, Kouame, Beltran: nessuno prende la porta

FirenzeViola.it

Durante Palla al Centro, trasmissione di Radio FirenzeViola, l'avvocato Giulio Dini ha commentato il momento della Fiorentina, a cominciare da quello di Lucas Beltran, attaccante apparso in ombra anche sabato: "Beltran non fa gol. Non è un centravanti, questo ormai è evidente. Quando è stato acquistato per fare il centravanti è stato commesso uno scambio di persona. Anche in Argentina era uno che partiva da lontano, che arrivava in porta ma non con frequenza. Davanti ci sono giocatori che non tirano bene: Sottil, Ikoné, Kouame e Beltran. Questo calciatore ha un passo compassato da centrocampista, non riesce mai a liberarsi per il tiro. Io non credo che Beltran possa cambiare, mi sembra questo".

E sulla scelta fatta da Raffaele Palladino contro il Napoli, col cambio di modulo e il ritorno alla difesa a tre, Dini ha commentato: "Contro il Napoli ha commesso un errore che però gli possiamo perdonare. Ha dimostrato di essere uno che il pensiero ce lo mette nelle scelte che fa, non è uno rigido, non si fissa sui dogmi. L'ho interpretato come un 'rigurgito' del suo passato, ha voluto dimostrare che si poteva giocare anche a tre. Ha trovato però un Napoli forte. Conte ha giocatori, anche in difesa, che partecipano tanto alla costruzione della manovra. Anche lo stesso Juan Jesus è un centrocampista aggiunto".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO