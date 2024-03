DE LEO A RFV, Palladino e Aquilani pronti per Firenze

FirenzeViola.it

Emilio De Leo, allenatore e storico collaboratore tecnico di Sinisa Mihajlovic tra Serbia, Torino e Bologna, ha parlato oggi a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Garrisca al vento": "Italiano è un tecnico che ha delle idee di calcio chiare, che è riuscito a dare una forte identità alla sua squadra in una piazza difficile come quella di Firenze. Mi dispiace che si stia già arrivando alla chiusura del suo ciclo in viola ma resta il fatto che la Fiorentina sia in Italia che in Europa è sempre riuscita in questi anni ad esprimere una grande qualità di gioco".

Lei ha fatto anche il corso a Coverciano con Aquilani e Palladino: li vedrebbe pronti per Firenze al posto di Italiano?

"Sì, sono due ottimi profili. Anche loro sanno dare una forte identità alle loro squadre. Sono dei volti puliti del nostro calcio, ragazzi con grande equilibrio e positivi. In una piazza tosta come quella di Firenze potrebbero fare molto bene".

Dal suo punto di vista gli allenatori giovani di quanto tempo bisogno per strutturarsi?

"La gavetta serve sempre. La storia dei tecnici in crescita devono passare magari attraverso anche esoneri o fallimenti. Al netto delle critiche che ci sono sempre, riguardo a Italiano penso che la Fiorentina è sempre stata una squadra in crescendo. Tutti i professionisti che sono stati coinvolti hanno saputo dare il proprio contributo".