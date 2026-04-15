De Gea l'MVP di Fiorentina-Lazio: stravince il Top FV. Alle sue spalle il vuoto
Stravince David De Gea nel sondaggio Top FV lanciato come sempre dalla nostra redazione, dopo ogni partita della Fiorentina. Nel caso della vittoria contro la Lazio, è il portiere spagnolo a spiccare nettamente su tutti gli altri: su più di mille votanti (1181, per l'esattezza), la metà di questi ha scelto proprio l'estremo difensore. Il 50,55% dei tifosi ha indicato il capitano viola, decisivo soprattutto con una grande parata su Zaccagni nel corso del primo tempo.
Alle sue spalle il vuoto, tanto che il secondo posto lo occupa Cher Ndour con il 12,62% delle preferenze, a distanza siderale da De Gea. Chiude il podio Jacopo Fazzini, col 10,33% dei voti in suo favore. Una differenza quindi abissale, col portiere ex United che l'ha fatta da padrone.
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