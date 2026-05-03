De Gea-Fiorentina, in programma un incontro per discutere del rinnovo a salvezza acquisita
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Uno dei primi nodi da sciogliere per Fabio Paratici in vista dell'estate riguarderà David De Gea. Non è un mistero che la permanenza alla Fiorentina dello spagnolo sia infatti ancora tutta da decidere. Il portiere ha un contratto oneroso con un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione e valido per altri due anni.
Una volta raggiunta la salvezza, la dirigenza fisserà un appuntamento coi procuratori dell’ex Manchester United, il quale da parte sua sarebbe più che contento di rimanere a Firenze. Soprattutto se la Juventus non formalizzasse il proprio interesse nei suoi confronti evitando di presentargli un’offerta allettante. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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