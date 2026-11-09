FirenzeViola David De Gea, 36 anni e sentirli tutti: l'analisi della stagione dello spagnolo

Come si dice frittata in spagnolo? E' quello che ha combinato la difesa viola (specialista in questo piatto) ieri al minuto sessantasei di un elettrico Fiorentina-Juventus: calcio d'angolo dalla destra che spiove in area Mateo Pellegrino fa quello che sa far meglio e che ha già fatto nella stessa porta un'oretta prima siglando l'1-0, saltare: quando arriva all'altezza massima però il centravanti viola ritira la testa come una tartaruga che si rintana nel carapace, dietro di lui c'è un tamponamento degno dei viali di circonvallazione alle 17.30 del pomeriggio da cui esce col sorriso Bremer, che sotto misura ci mette lo zampone per il 2-2.

L'episodio

E' il 25esimo gol incassato dalla Fiorentina, che continua a prenderne in media due a partita; è l'ennesima rete incassata su cui pesano le responsabilità di reparto ma anche di singoli, su tutto David De Gea: perché il movimento solo abbozzato e poi cancellato da Pellegrino sembra tanto causato dalla decisione del portiere e capitano, che sembrerebbe chiamare la palla, salvo poi accennare soltanto l'uscita; frittatone iberico per un fuoriclasse che ha da sempre avuto reticenza nelle uscite; era successo anche a inizio settimana, al Mapei, quando sulla verticalizzazione di Sebastiano Esposito aveva deciso di rimanere in porta, spianando l'autostrada a Laurienté.

I precedenti

Non vere e proprie papere, ma sbavature non degne di una leggenda dei guantoni. A queste ultime due svirgolate va aggiunta la parata difettosa di Genova, ma anche qualche altre intervento a salve (la parata bucata sul destro mansueto di Douvikas contro il Como, prima ancora, nella stessa area, a fine agosto, Ddg43 fa qualcosa di molto simile contro il Frosinone, nel giorno del centenario). Al netto di queste rimane la scintillante prestazione di San Siro, performance che confermano quello che sembra il momento di carriera del classe '90: a 36 anni compiuti da due giorni (7 novembre scorso), De Gea rimane un estremo difensore che se in giornata risulta invalicabile ('in certe serate potrebbe salvare da solo il Titanic', dicevano i tifosi dello United, che in parte lo rimpiangono), ma col passare degli anni i suoi difetti si sono incancreniti - su tutte la fobia di lasciare la linea di porta, habitat nel quale rimane tra i migliori in A -, accentuati dalla carta d'identità.