Il report della Fiorentina su Kean: assente per un trauma alla tibia
FirenzeViola.it
La prima partita sulla panchina della Fiorentina del nuovo allenatore Paolo Vanoli sarà senza Moise Kean. Nella lista dei convocati diramata in questi istanti dal club viola per la partita di domani pomeriggio a Genova contro il Genoa infatti, l'attaccante classe 2000 non c'è e la stessa Fiorentina ha spiegato il perché. Questo il report: "Moise Kean è assente dalla lista a causa di un trauma alla tibia sinistra subito nel corso dell’ultima sfida di Conference contro il Mainz".
Pubblicità
Primo Piano
Vademecum per Vanoli. Venti problemi da risolvere. Il primo: mai pensare “ci salveremo perché siamo la Fiorentina”di Alberto Polverosi
Le più lette
1 Vademecum per Vanoli. Venti problemi da risolvere. Il primo: mai pensare “ci salveremo perché siamo la Fiorentina”
2 Aggrappiamoci a Vanoli, resta solo lui. Dovrà produrre un elettroshock. Paura e condizione fisica: i punti critici
Copertina
Luca CalamaiSe non giocavano contro Pioli la situazione è veramente grave. Vanoli dovrà rifare la preparazione. Nel mercato invernale serve un leader a centrocampo e un grande difensore
Stefano PrizioLa madre di ogni errore: fare calcio ignorandone ogni minima regola. Adesso o Rocco vende o rilancia allestendo un club adeguato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com