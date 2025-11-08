Il report della Fiorentina su Kean: assente per un trauma alla tibia

La prima partita sulla panchina della Fiorentina del nuovo allenatore Paolo Vanoli sarà senza Moise Kean. Nella lista dei convocati diramata in questi istanti dal club viola per la partita di domani pomeriggio a Genova contro il Genoa infatti, l'attaccante classe 2000 non c'è e la stessa Fiorentina ha spiegato il perché. Questo il report: "Moise Kean è assente dalla lista a causa di un trauma alla tibia sinistra subito nel corso dell’ultima sfida di Conference contro il Mainz".

