Genoa-Fiorentina, i primi convocati di Vanoli: assente Kean per un trauma alla tibia

Domani al "Ferraris" andrà in scena Genoa-Fiorentina, sfida che vede per la prima volta Paolo Vanoli sulla panchina viola (non De Rossi su quella del Genoa perché squalificato). Il neo tecnico della Fiorentina, che ha diretto appena due allenamenti, ha ufficializzato le sue prime convocazioni in vista della gara. C'è subito una grossa novità: assente Moise Kean per una botta rimediata giovedì a Mainz (va capito se risponderà alla convocazione di Gattuso). Assenti ovviamnete i lungodegenti Lamptey e Kouame, oltre a Gosens e Sabiri che ormai torneranno dopo la sosta.

Portieri: De Gea, Martinelli, Lezzerini

Difensori: Comuzzo, Dodo, Kouadio, Pongracic, Kospo, Mari, Ranieri, Viti, Parisi, Fortini

Centrocampisti: Fazzini, Fagioli, Mandragora, Sohm, Nicolussi Caviglia, Gudmundsson, Richardson

Attaccanti: Piccoli, Dzeko

Report Medico: Moise Kean è assente dalla lista a causa di un trauma alla tibia sinistra subito nel corso dell’ultima sfida di Conference contro il Mainz.