"Dai Fiorentina, puoi crederci". La Nazione spinge i viola all'Olimpico

Notte romana per la Fiorentina che stasera in casa della Lazio sogna di rigenerare l'orgoglio e la classifica in una partita che nasconde tante insidie ma che allo stesso tempo presenta un'occasione ghiotta per Kean e compagni. L'edizione odierna de La Nazione apre le sue pagine sportive con il titolo "Dai Fiorentina, puoi crederci", e scrive con l'acquolina in bocca di chi spera in un bel risultato dei viola all'Olimpico dando seguito alla vittoria arrivata nel recupero con la Cremonese, proseguendo con il 4-1-4-1 che ha permesso alla Fiorentina di rigenerare i talenti dei giocatori con i piedi buoni.

I viola hanno una voglia matta di chiudere il girone d'andata facendo qualcosa che non è mai riuscito da agosto in poi, un'impresa che permetterebbe di guardare al futuro con qualche paura in meno.