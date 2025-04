Da Belotti a Kean, la Fiorentina è ottava per commissioni ai procuratori nel 2024

Sul sito della FIGC è presente la tabella con i corrispettivi riconosciuti dai vari club di Serie A ai procuratori sportivi nell'anno solare 2024. E quindi nelle sessioni di mercato invernale ed estiva dell'anno appena passato (per intendersi, non vale l'ultima finestra invernale di trattative). La Fiorentina risulta ottava in questa speciale classifica con 11.503.695,53 euro pagati agli agenti, dietro all'Hellas Verona che sorprendentemente è settimo (13.990.552,85 euro). Il primo club per commissioni versate ai procuratori è la Juventus (33.989.949,48), seguono Inter (24.737.661,00) e Napoli (18.184.273,62).

1) Juventus 33.989.949,48

2) Inter 24.737.661,00

3) Napoli 18.184.273,62

4) Roma 17.108.857,50

5) Milan 15.295.975,47

6) Atalanta 14.331.146,96

7) Verona 13.990.552,85

8) Fiorentina 11.503.695,53

9) Lazio 10.642.160,00

10) Bologna 10.303.335,14

11) Udinese 8.416.856,33

12) Genoa 8.092.892,60

13) Como 6.160.135,71

14) Parma 6.070.110,75

15) Lecce 5.250.697,85

16) Monza 4.793.202,33

17) Venezia 4.615.221,60

18) Torino 4.371.000,00

19) Empoli 4.259.527,24

20) Cagliari 4.053.757,78