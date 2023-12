CURVA FIESOLE, Appello a Maratona e Tribuna: "Uniti"

Nel pre partita di Fiorentina-Torino è stato consegnato un comunicato sia in maratona che in Tribuna da parte della Curva Fiesole. Un appello ai due settori che recita così:

"TUTTI NELLA STESSA DIREZIONE: TORNIAMO AD ESSERE IL "FORTINO FRANCHI"!

Spesso a Firenze si parla di "fortino Franchi" e tutti siamo stati orgogliosi di dire "di qui un si passa" quando la Fiorentina dava filo da torcere ai vari squadroni più blasonati, italiani e non. Tutti quelli che hanno vissuto quegli anni hanno infatti ancora nella testa l'atmosfera che si viveva nel nostro stadio.

In particolar modo lo hanno i calciatori avversari che vi scendevano in campo e si ritrovavano contro una città intera. Negli ultimi anni ci si è impegnati molto per far tornare a ruggire la curva come un tempo e nonostante tutte le difficoltà del caso e la mancanza dell'impianto per coordinare il tifo siamo riusciti in alcuni casi a sfoggiare delle grandi prestazioni ed a trascinare letteralmente la squadra. Riscontriamo invece purtroppo in altri settori dello stadio, come ad esempio nei due nuovi parterre di maratona e tribuna, un'attitudine ormai sdoganata che porta più a criticare i nostri giocatori piuttosto che a sostenerli o ad incutere timore in quelli avversari. Riteniamo tutto ciò molto controproducente e vorremmo che la stessa foga fosse impiegata nel supportare i nostri colori, chiunque sia ad indossarli (salvo rari casi). Più di una volta siamo riusciti a spostare l'ago della bilancia a nostro favore e riteniamo che un ambiente unito e coeso nel tifo possa fare veramente la differenza, colmando anche ogni tanto eventuali carenze tecniche. Chiunque paghi il biglietto è libero di contestare e/o dire la propria ai giocatori e allo staff tecnico, chiediamo solo che ciò venga fatto nel caso a fine partita dopo aver sostenuto per 90 minuti.

PER ESIGERE IL MASSIMO DOBBIAMO AVERLO DATO NOI STESSI: TUTTI INSIEME UNITI CON UN SOLO OBIETTIVO!"