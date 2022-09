CORSI, Zurkowski? Siamo rimasti male: fatto di tutto

Nel corso di un'intervista rilasciata a La Nazione di Empoli, il presidente del club azzurro Fabrizio Corsi ha dato il suo punto di vista sulla questione Zurkowski, il cui approdo in provincia è saltato all'ultimo. Ecco le sue dichiarazioni: "Ci siamo rimasti male per Zurkowski, non mi vorrei dilungare troppo nel dare spiegazioni. Il discorso va oltre l’apporto tecnico: sono umanamente dispiaciuto. Abbiamo fatto il possibile e anche qualcosa in più, ma non abbiamo pentimenti. Ci dispiace per noi ma molto di più per il ragazzo che ci aveva messo davanti anche a situazioni più importanti. La Fiorentina allo stadio Castellani? L’argomento è stato affrontato più volte, ma allo stato attuale non mi sembra una discussione di attualità. Al di là del fatto che abbiamo dato la nostra disponibilità: credo che il tema non ci riguarderà per i prossimi 12-18 mesi".

Leggi anche l'anticipazione sul tema di FV: 65 ORE DI FUOCO SULLA FI-PI-LI