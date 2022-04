CORSI, Gonzalez si tuffa: ieri erano tutti mortificati

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato della sconfitta della squadra con la Fiorentina al Franchi. Queste le sue parole: "Cosa mi ha detto Rocchi? Vorrei chiudere l'argomento oggi: mi ha detto che l'errore principale lo ha fatto Maresca, non doveva chiamarlo al Var per uno scontro di gioco per quanto riguarda il contatto che c'è stato tra Pinamonti e Terracciano. Il portiere viola colpisce anche Pinamonti, anche se in quel caso la volontà è quella di colpire la palla. La riprova sta nel fatto che nessun giocatore viola ha protestato dopo che la palla era entrata in rete, neanche Terracciano".

Sull'espulsione di Luperto: "Entrambi cercano il conttatto ma il fallo è stato invertito perché Gonzalez si tuffa in avanti. Qualche vecchio arbitro lo avrebbe ammonito per simulazione. La Fiorentina ha cercato fin dalle prime battute di perdere tempo, cercavano di non andare ai ritmi dell'Empoli. Tutti allo stadio erano mortificati per come ha vinto la Fiorentina, anche Joe Barone".