Corriere dello Sport: "Rebus attacco, ma Paratici ha una voglia matta di tenere Kean"

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Il Corriere dello Sport si dedica, reparto per reparto, a quella che dovrebbe essere la rivoluzione della Fiorentina: il centrocampo sarà il settore toccato in maniera minore, considerando Fagioli, Mandragora, Ndour. Quanto a Fabbian e Brescianini, sono stati riscattati per un esborso totale di ventitré milioni, ma una valutazione e una chiacchierata con entrambi Paratici le farà prima di toglierli dal mercato. Il punto interrogativo si chiama Jacopo Fazzini, investimento da dieci milioni solo un’estate fa: la minusvalenza è già stata messa in conto, ma prima direttore sportivo e allenatore vogliono capire se dare un’altra occasione all’ex Empoli in un contesto differente.

E sull'attacco: Harrison e Solomon sono rientrati alla base (chance ridotte solo per l’israeliano di riprendere la strada per Firenze), Piccoli va via se all’orizzonte appare lo scambio (di prestiti) giusto per non rimetterci troppo dei venticinque milioni spesi a luglio 2025, Gudmundsson è questione di trovare l’acquirente ideale. E per chiudere, scrive il Corriere, Paratici (d’accordo Grosso) ha una voglia matta di non rinunciare ai gol di Kean.