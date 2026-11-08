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Cori e applausi dalla Curva: a fine partita i tifosi incitano la Fiorentina

Cori e applausi dalla Curva: a fine partita i tifosi incitano la FiorentinaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 22:46Primo Piano
di Ludovico Mauro
fonte dal nostro inviato al Franchi

Cori e applausi dalla Curva Fiesole, a fine partita: i tifosi viola aspettano la squadra al triplice fischio di Fiorentina-Juventus e la salutano con incitamento. "Vi vogliamo così" la frase che riecheggia dagli spalti e che accompagna De Gea e compagni verso il tunnel degli spogliatoi. I viola vanno alla sosta con 9 punti in classifica.