COR. SPORT, Col Cagliari per l'ottava vittoria viola

Milan, Lecce, Roma, Genoa, Torino, Verona, Como e… ora la Fiorentina punta a fare otto. Come riporta il Corriere dello Sport - Stadio, la squadra viola vuole eguagliare il record assoluto di successi consecutivi, che risale alla stagione 1959-60, dedicando la vittoria a Edoardo Bove dopo i giorni difficili vissuti di recente.

Per riuscirci, De Gea e compagni hanno cercato di elaborare il dolore – poi trasformato in sollievo – trascorrendo questi giorni al Viola Park, provando a resettare mentalmente un episodio che ha inevitabilmente lasciato il segno. I viola hanno tentato di ritrovare continuità e concentrazione, ripartendo da quel minuto 16 di Fiorentina-Inter, dal gol annullato a Lautaro Martínez e dall’inizio promettente di quella gara.

Dopo l’uscita anticipata dalla Coppa Italia, la Fiorentina torna a provarci contro il Cagliari. Sarà necessario un approccio diverso rispetto alla gara con l’Empoli, condizionata pesantemente dal ricordo ancora fresco di quanto accaduto a Bove pochi giorni prima. Nonostante un primo tempo opaco, i viola erano riusciti a scuotersi nella ripresa, ribaltando il risultato, salvo poi incappare in un altro errore decisivo.

Ora, però, il campionato riparte con il suo carico di ambizioni e aspettative, ma anche con un motivo in più per ottenere l’ottava vittoria consecutiva. Se dovesse arrivare, la dedica per Edoardo sarà inevitabile: è questo che i giocatori e Palladino si sono promessi nei momenti di riflessione al Viola Park.