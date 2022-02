CONVOCATI, Assenti Nastasic e Kokorin

Per la gara contro il Sassuolo sarà assente per squalifica Nikola Milenkovic che però figura tra i convocati di Italiano per Reggio. Il giocatore infatti sarà in ritiro con gli altri viola, tutti presenti eccetto Kokorin che non ha ancora recuperato dall'infortunio e Nastasic, per una lieve infiammazione al tendine d'Achille. Rientra invece Terracciano che era stato fermato da una brutta tonsillite così come ha recuperato dalla botta presa domenica Torreira. Ecco l'elenco, dove compare il giovane difensore Frison:

1) AMRABAT Sofyan

2) BIRAGHI Cristiano

3) BONAVENTURA Giacomo

4) CALLEJÓN BUENO Josè Maria

5) CASTROVILLI Gaetano

6) DOS SANTOS DE PAULO Igor Julio

7) DRĄGOWSKI Bartlomiej (P)

8) DUNCAN Joseph Alfred

9) FRISON Filippo

10) GONZALEZ Nicolas Ivan

11) IKONE Nanitamo Jonathan

12) MALEH Youssef

13) MARTINEZ QUARTA Lucas

14) MENDOÇA CABRAL Arthur

15) MILENKOVIĆ Nikola (squalificato)

16) ODRIOZOLA ARZALLUS Álvaro

17) PIĄTEK Krzysztof

18) ROSATI Antonio (P)

19) SAPONARA Riccardo

20) SOTTIL Riccardo

21) TERRACCIANO Pietro (P)

22) TERZIĆ Aleksa

23) TORREIRA DI PASCUA Lucas Sebastian

24) VENUTI Lorenzo