Contro il Napoli si salva solo De Gea: quotidiani concordi, per il portiere anche un 8

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 09:45Primo Piano
di Redazione FV

Quasi tutti insufficienti i voti che la Fiorentina porta a casa dalla sconfitta contro il Napoli e non potrebbe essere altrimenti. L'unico a salvarsi oggettivamente per tutti i quotidiani in edicola è David De Gea che prende i giudizi più alti. Il portiere viola infatti salva più volte la sua squadra, e da sottolineare c'è la paratona su De Bruyne, più i salvataggi su Politano ed Elmas che evitano la debacle. Se la sconfittà è rimasta entro i confini della tolleranza lo si deve ancora lui Di seguito i voti per De Gea:

Corriere dello Sport: 7
Tuttosport: 6
La Nazione: 7
La Repubblica-Firenze: 6,5
La Gazzetta dello Sport: 6,5
Corriere Fiorentino: 8