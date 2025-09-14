Contro il Napoli si salva solo De Gea: quotidiani concordi, per il portiere anche un 8
FirenzeViola.it
Quasi tutti insufficienti i voti che la Fiorentina porta a casa dalla sconfitta contro il Napoli e non potrebbe essere altrimenti. L'unico a salvarsi oggettivamente per tutti i quotidiani in edicola è David De Gea che prende i giudizi più alti. Il portiere viola infatti salva più volte la sua squadra, e da sottolineare c'è la paratona su De Bruyne, più i salvataggi su Politano ed Elmas che evitano la debacle. Se la sconfittà è rimasta entro i confini della tolleranza lo si deve ancora lui Di seguito i voti per De Gea:
Corriere dello Sport: 7
Tuttosport: 6
La Nazione: 7
La Repubblica-Firenze: 6,5
La Gazzetta dello Sport: 6,5
Corriere Fiorentino: 8
