Conference, l'ultima urna. I viola e un tabellone che guarda al Chelsea, puntando Breslavia

Il giovedì europeo ha dato il responso sulla possibile avversaria della Fiorentina agli ottavi di finale di Conference League. Sarà una tra Borac Banja Luka e Panathinaikos, squadre decisamente di diverso calibro che possono incrociare i viola a seconda del sorteggio che avverrà oggi a Nyon, ore 14. Quello di oggi pomeriggio, appunto alle ore 14, sarà l'ultimo sorteggio della stagione. Sì, perché la Conference conoscerà nel dettaglio tutto il suo tabellone, con ogni squadra che saprà quale possibile avversaria avrebbe sul suo cammino in caso di arrivo alla finalissima di Breslavia, in Polonia, in programma il 28 maggio. La Fiorentina, in quanto una delle prime otto (chiuse terza) nel maxi-girone iniziale, avrà il vantaggio di giocare la gara di ritorno degli ottavi in casa: dunque appuntamento al 6 marzo per l'andata in trasferta, mentre il match di ritorno sarà il giovedì successivo, il 13, tra le mura amiche del Franchi. La squadra di Palladino osserverà con attenzione il lato del tabellone in cui verrà posizionato il Chelsea, che i viola sanno di poter affrontare - appunto, in base al sorteggio - eventualmente in semifinale o solo all'ultimo atto.

La nuova Conference porta anche più soldi

Un format, quello della Conference, che da quest'anno è stato rinnovato al pari delle sorelle Champions ed Europa League. Un cambiamento che non ha riguardato solo il lato sportivo ma anche quello economico. L'allargamento dei tornei accresce infatti il gettito economico che ogni coppa può garantire. In particolare, nonostante la Conference non vada incontro ad un aumento delle partite nel totale, garantirà comunque un montepremi da 285 milioni di euro, 50 in più rispetto alle attuali edizioni, con una ripartizione dei premi maggiorata e più scrupolosa. Detto dello stravolgimento del format, dagli ottavi in poi il torneo rispecchia il modello con cui lo conoscevamo fino a un anno fa: quindi con sfide di andata e ritorno per ottavi, quarti e semifinale, fino alla finalissima. Quest’ultima, in programma il 28 maggio 2025, si svolgerà allo Stadion Wroclaw, in Polonia nella medesima città (Breslavia in italiano). Un impianto da 40mila posti di capienza e inaugurato nel 2012 per l’Europeo, dove normalmente gioca le sue gare casalinghe lo Slask Wroclaw.