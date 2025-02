FirenzeViola Oggi il sorteggio di Conference. Panathinaikos o Borac Banja Luka? Percorsi e curiosità dei possibili avversari

Oggi la Fiorentina conoscerà finalmente il proprio avversario per gli ottavi di finale di Conference League dopo i play off che si sono conclusi nella giornata di ieri. Le due possibili avversarie sono i greci del Panathinaikos e i bosniaci del Borac Banja Luka.

I greci

Il Panathinaikos ha conquistato l'accesso alla Conference League dopo aver fallito l'accesso all'Europa League. Dopo aver superato i bulgari del Botev Plovdiv con un complessivo 6-1 nel doppio confronto, sono stati eliminati al secondo turno preliminare dall'Ajax ai calci di rigore dopo aver perso 1-0 in casa e vinto, nei tempi regolamentari, sempre per 1-0 in Olanda. Nel successivo preliminare di Conference League, gli ateniesi hanno superato il Lens di Nzola perdendo prima in Francia per 2-1 e poi battendo l'avversario per 2-0 in casa. Nella fase a campionato, il Panathinaikos ha superato il primo turno classificandosi 13° con 10 punti. Nella prima partita i greci hanno pareggiato 1-1 proprio contro il Borac Banja Luka in Bosnia; poi è arrivata la netta sconfitta casalinga contro il Chelsea per 4-1; altro ko nella terza partita, questa volta per 2-1 in casa degli svedesi del Djungarden; prima vittoria nella fase a girone unico ottenuta al quarto confronto per 1-0 contro i finlandesi dell'HJK; vittoria per 2-0 contro i New Saints (squadra affrontata e battuta in casa per 2-0 anche dalla Fiorentina n.d.r.); infine vittoria e qualificazione ottenuta con il 4-0 casalingo ottenuto contro la Dinamo Minsk. Nel playoff, dopo la sconfitta all'andata contro gli islandesi dei Vikingur, al ritorno il gol qualificazione è arrivato a tempo scaduto col 2-0 finale che ha permesso ai greci di accedere agli ottavi di finale.

Con un valore della rosa complessivo di circa 102 milioni di euro secondo Transfermarkt, le stelle della squadra sono il capitano Ioannidis (con valutazione da 18 milioni di euro), classe 2000 e punta centrale; Tete, brasiliano classe 2000 e autore del gol qualificazione contro il Vikingur e Facundo Pellistri, attualmente infortunato e arrivato in prestito dal Manchester United. In rosa è presente anche un fresco ex viola come Dragowski, portiere titolare della formazione di Rui Vitoria. Il tecnico dei greci è uno dei più noti tecnici portoghesi, classe 1970, in carriera ha vinto due campionati portoghesi col Benfica, 2 coppe del Portogallo sempre col Benfica e col Vitoria Guimaraes, una coppa di Lega portoghese e 2 supercoppe di Portogallo sempre col Benfica. All'estero, da tecnico dell'Al Nassr ha vinto un campionato saudita e una supercoppa. Fino a gennaio del 2024 è stato anche ct dell'Egitto. Nell'ultimo confronto europeo la formazione greca è scesa in campo col 4-3-3, con un modulo votato all'attacco e con la spiccata propensione sulle fasce dove oltre a Tete veniva schierato l'ex Sassuolo e Sampdoria, Filip Djuricic.

I bosniaci

Il Borac Banja Luka, vincitore del campionato bosniaco nella stagione 2023-2024, si è qualificato alla Conference League dopo aver perso il turno preliminare di Europa League contro l'Austria Vienna perdendo complessivamente per 3-1 nel doppio confronto. Nella fase campionato, i bosniaci hanno passato il turno piazzandosi al 20° posto in classifica, con 8 punti. Il Banja Luka ha pareggiato nella prima partita casalinga contro il Panathinaikos per 1-1, ha vinto in trasferta contro l'APOEL Nicosia per 1-0 (squadra che ha battuto la Fiorentina per 2-1 proprio nella fase campionato della competizione n.d.r), poi ha perso sempre in trasferta per 2-0 contro gli islandesi del Vikingur, ha battuto per 2-1 il LASK in casa (altra avversaria viola nella fase a girone unico, con i ragazzi di Palladino che si sono imposti per 7-0 n.d.r), in trasferta altra sconfitta contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers per 3-0 e infine il pareggio che è valso anche la qualificazione alla fase successiva per 0-0 in casa contro l'Omonia Nicosia. Nei play off invece, il Banja Luka ha avuto la meglio sull'Olympia Lubjana nel doppio confronto vincendo in casa per 1-0 e poi pareggiando in trasferta per 0-0.

Tra i migliori giocatori della rosa spicca l'ala destra classe 2003 Enver Kulasin, autore di 6 reti in stagione ma anche l'esperto centravanti Djordje Despotovic, classe 1992, miglior marcatore stagionale con 10 gol. Il valore complessivo della rosa, secondo i dati di Transfermarkt, è di 9,25 milioni di euro. L'allenatore è Mladen Zizovic, classe 1980, che in carriera è stato un buon centrocampista con un brevissimo passaggio anche nella nazionale bosniaca con cui ha collezionato 2 presenze nel 2008. alla prima stagione da allenatore del Borac, arriva dall'esperienza in Macedonia sulla panchina dello Shkupi. Il Borac Banja Luka predilige il modulo 4-2-3-1, con la punta Despotovic schierato come terminale unico offensivo, coadiuvato da due ali e un trequarti, il 31enne austriaco Stefan Savic.

Il sorteggio, previsto per le 14, renderà finalmente noto il prossimo avversario della Fiorentina, che giocherà la prima partita in trasferta il 6 di marzo, mentre il ritorno al Franchi è previsto per il 13.