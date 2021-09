COMMISSO, Svelti con la tramvia. Il Viola Park...

Il presidente viola, Rocco Commisso, ha invitato i dipendenti del club a visitare il nuovo centro sportivo che sorgerà a Bagno a Ripoli, Viola Park: "E' la casa della Fiorentina - le parole di Commmisso - che da 95 anni non ha mai avuto una sede principale coi suoi dipendenti, giovani, maschi, femmine... tutti. Nel settembre 2019 abbiamo presentato il progetto di ristrutturazione del Franchi ma ci hanno detto no, oggi saremmo al 70% dei lavori. Lasciamo perdere, ci concentriamo sul centro sportivo che è un bellissimo progetto. Voglio ringraziare la mia signora, se non era per lei non si faceva nulla: produrremo l'olio "Caterina". Prima abbiamo invitato i giornalisti, poi i politici... ancora deve arrivare la prima squadra. Non possiamo portare tutti nello stesso giorno, devono venire anche le donne, i bambini. Oggi abbiamo invitato i dipendenti. Gli investimenti? Si vede qui a Firenze e in Toscana che li stanno licenziando tutti, tra poco tempo non ci sarà più lavoro. Chiedo ai politici di aiutarci a fare questa tramvia entro i tempi in cui si finirà il centro sportivo. Non credo che succederà, ma che almeno ci facciano i parcheggi in modo che la gente possa venire a vedere i giocatori allenarsi".