Commisso sullo stadio Franchi: "Lavoreremo con il Comune per finirlo prima"

Nel corso della sua lunga intervista a Sky Sport, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato anche della questione stadio, con l'incontro con la sindaca Funaro previsto peraltro per oggi: "Il padrone dello stadio è il Comune - ha detto Commisso - lavoreremo insieme a loro per aiutarli e fare in modo che si finisca il prima possibile per il bene della Fiorentina. Si poteva avere un bello stadio modernizzato allo stesso posto senza buttare tutto giù, è un peccato non me l'abbiano fatto fare.

In America queste cose non succedono, in Europa sì".