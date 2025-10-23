Commisso amareggiato sullo stadio, CorFio: "Ecco la sua reazione"

vedi letture

Il Corriere Fiorentino scrive che Rocco Commisso ha manifestato grande amarezza, dall’America, a proposito dei ritardi per la realizzazione della nuova Curva Fiesole. “Cosa stanno combinando?” sarebbe stata la reazione a caldo del presidente viola, che ha chiesto ai suoi dirigenti di rivalutare il coinvolgimento del club nel progetto Franchi. L’imprenditore italo-americano si era detto pronto a investire sullo stadio in cambio di tempi certi e controllo sui lavori del lotto 2, ma ora teme ritardi. L’ipotesi di un nuovo trasloco temporaneo ha fatto infuriare i tifosi. Il Comune lavora per rivedere il cronoprogramma. Intanto i costi lievitano, mancano circa 110 milioni.