Commisso amareggiato sullo stadio, CorFio: "Ecco la sua reazione"
Il Corriere Fiorentino scrive che Rocco Commisso ha manifestato grande amarezza, dall’America, a proposito dei ritardi per la realizzazione della nuova Curva Fiesole. “Cosa stanno combinando?” sarebbe stata la reazione a caldo del presidente viola, che ha chiesto ai suoi dirigenti di rivalutare il coinvolgimento del club nel progetto Franchi. L’imprenditore italo-americano si era detto pronto a investire sullo stadio in cambio di tempi certi e controllo sui lavori del lotto 2, ma ora teme ritardi. L’ipotesi di un nuovo trasloco temporaneo ha fatto infuriare i tifosi. Il Comune lavora per rivedere il cronoprogramma. Intanto i costi lievitano, mancano circa 110 milioni.
Il vero danno di Gimenez alla Viola dare un alibi, ma il bello del calcio è subito un’altra chance. E Pioli fa finta di nulladi Stefano Prizio
FirenzeViolaRestare squadra per 90 minuti, l’obiettivo di Pioli e della Fiorentina. A Vienna è turnover, ma a Firenze i ritardi sul Franchi potevano essere comunicati prima
Lorenzo Di BenedettoLe autoaccuse di Pradè e Pioli tanto inutili quanto stucchevoli. Entrambi meriterebbero l'esonero, ma chi decide in casa Fiorentina? Si parlava di ambizione, allora ecco la provocazione: via tecnico e dirigente e offerta seria a Giuntoli e Spalletti
Angelo GiorgettiPradè si autocontesta e dà ragione alla Curva, eppure deve risolvere questo disastro. Ha senso indebolirsi e attaccare gli arbitri? Cacciare una persona sola non serve, i problemi nascono da lontano. E domenica il Bologna…
Mario TeneraniRigore farlocco, Gimenez peggio. La notte lunga di Pradè, pensa alle dimissioni. Pioli avanti con la fiducia della società. Fiorentina, ora l'obiettivo sono 40 punti
