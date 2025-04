Commisso a seguire Celje-Fiorentina coi tifosi: il presidente l'ha vista al Viola Park

Come anticipato nei giorni scorsi, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, non è partito con la squadra alla volta di Celje per l'andata dei quarti di Conference League ma si è gustato la sfida assieme ai tifosi. Il patron viola ha infatti visto la gara dal bar del Viola Park con i sostenitori della squadra di Palladino, come mostrano le immagini in calce concesse dalla società viola: