FirenzeViola Commisso non seguirà la squadra in Slovenia: potrebbe vedere la gara al Viola Park

La Fiorentina questo pomeriggio partirà alla volta di Celje dove domani sarà impegnata nel quarto di finale di Conference League. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it il presidente viola Rocco Commisso non dovrebbe volare in Slovenia con la squadra ma con ogni probabilità rimarrà a Firenze. È possibile, anche se non è stato ancora deciso niente di concreto e ufficiale, che il presidente possa assistere alla sfida tra il Celje e la Fiorentina dal Viola Park assieme ai tifosi, nel corso del classico evento che andrà in scena in uno dei due bar del centro sportivo viola.