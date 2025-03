Colpani, due mesi fondamentali: il club deve decidere se riscattarlo o no

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio pone la sua attenzione su Andrea Colpani. L'ex trequartista del Monza non scende in campo dal match contro il Como di metà febbraio perso 2-0 in casa dai gigliati. In quell'occasione entrò al 65' minuto senza però lasciare il segno sulla gara. Due giorni dopo la Fiorentina ha reso pubblico il bollettino medico con il calciatore bresciano che aveva riportato un trauma contusivo a carico del collo del piede destro. Negli ultimi mesi Colpani è stato costretto ai box e verosimilmente lo sarà ancora per qualche settimana. La probabile data di rientro potrebbe essere la sfida di Conference League contro il Celje in programma il 10 aprile.

Una stagione in chiaro scuro quella del Flaco che fin qui non è riuscito a replicare a Firenze quanto mostrato a Monza. Forse anche limitato da compiti più difensivi rispetto a quelli a cui era abituato in Brianza, sta di fatto che in 27 presenze totali si è reso decisivo solo nella gara di Lecce, in cui ha segnato una doppietta. I prossimi mesi saranno decisivi per capire il suo futuro. Colpani dovrà giocarsi al meglio le ormai poche opportunità che gli restano, poi starà ai dirigenti viola valutare la situazione. Se investire 12 milioni per riscattarlo definitivamente dal Monza o se lasciarlo tornare in Brianza.