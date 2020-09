CHIESA, Caso Rebic può aprire incidente col Milan

Parlando dell'ipotetica trattativa tra Fiorentina e Milan per Federico Chiesa, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela un curioso retroscena: secondo la rosea, in questi giorni sia il Milan che l’Eintracht hanno concluso nel massimo riserbo il doppio affare che ha portato Rebic a titolo definitivo in rossonero. Top secret le cifre con un patto di riservatezza senza precedenti. E la Fiorentina è chiaramente interessata a questa vicenda, visto che vanta un diritto del 50 per cento sulla rivendita dello spalatino. Ma in queste ore è inutile chiedere prese di posizione ufficiali al club di Commisso. C’è massima attenzione sull’argomento, ma nessun segno di nervosismo. Quasi come se la Fiorentina avesse un dialogo aperto con la sponda milanista anche su questo punto. Non sfugge un particolare sull’argomento: se Rebic non porta soldi a Firenze è chiaro che si rischia l’incidente diplomatico. E il Milan ha tutto l’interesse ad evitare rotture con la società toscana. Nulla di più facile, peraltro, che i termini economici del doppio affare siano ancora in una sorta di limbo, in attesa di segnali più chiari sull’evoluzione dei ragionamenti in atto a proposito di Milenkovic e Chiesa, appunto.