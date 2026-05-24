"Che caduta di stile di Palladino". La Nazione attacca l'ex tecnico viola
Sulle pagine de La Nazione c'è un commento alle parole di Raffaele Palladino nel post-partita di Fiorentina-Atalanta che non sono piaciute al quotidiano. Il quale scrive: "Il detto “il silenzio vale più di mille parole” calza a pennello per il post-partita di venerdì sera, quando Raffaele Palladino ha clamorosamente confuso il tempismo con l’opportunismo".
E spiega: "Le sue ultime dichiarazioni non suonano quindi come un tributo a Firenze, ma come il tentativo tardivo di anestetizzare il rimorso per una scelta di pura convenienza. Più che una sviolinata diplomatica. Il suo intervento è sembrato un regolamento di conti emotivo con una tifoseria mai del tutto conquistata, i cui cori ostili dimostrano che il passato non si cancella". Un'uscita che davvero non è piaciuta al quotidiano, che conclude: "Nessuno discute il valore tattico dell’allenatore campano, ma la sua caduta di stile resta evidente"
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