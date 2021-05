CESSIONI, Tutti i nomi dei probabili partenti

Il Corriere Fiorentino, questa mattina, si concentra non soltanto sul rinnovo di Dusan Vlahovic, ma anch su coloro che dovrebbero lasciare la Fiorentina. Sicuramente resterà Kokorin che dal gennaio scorso non ha avuto modo di mettersi in mostra, più difficile ci sia anche Kouame mentre Ribéry attende di conoscere i programmi pur valutando l’addio. A centrocampo, oltre Eysseric, il solo Pulgar potrebbe partire visto che il trio Bonaventura, Castrovilli, Amrabat è destinato a una riconferma ma è soprattutto in difesa che si attendono i maggiori cambiamenti. Se per Milenkovic e Pezzella le prossime saranno settimane decisive per capire le relative destinazioni è su Quarta che i viola sono pronti a scommettere, in attesa che si sciolgano anche i dubbi su Dragowski che avrebbe mercato all’estero e dietro al quale Terracciano ha dato ottime risposte. Quanto alle corsie esterne il solo Venuti ha già nel mirino il prossimo ritiro di Moena, visto che sia per Biraghi che per Barreca l’esperienza viola pare al capolinea come nel caso di Malcuit che ieri ha già salutato tutti via social per tornare al Napoli. Con Caceres in scadenza, e Sottil, Duncan e Lirola dei quali parlare con Cagliari e Marsiglia, resta Igor a sperare in una conferma dopo un finale di stagione incoraggiante. Fermo restando che l’ultima parola spetterà comunque al tecnico, perché dovrà prima di tutto ripartire dalla peggior stagione viola del nuovo millennio.