CEO GENOA, Retegui? A meno di offerte super rimane

FirenzeViola.it

Il CEO del Genoa Andres Blazquez, nel corso di una lunga intervista rilasciata la portale Calcio E Finanza, ha parlato anche del mercato dei rossoblu. Tra i vari temi trattati anche quello relativo alla possibile cessione di Mateo Retegui, a lungo obiettivo di mercato dei viola. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: "Per Retegui l’idea è di tenerlo a meno di offerte faraoniche. Ovviamente nel caso ci fosse un’uscita faremo qualcosa in entrata. L’obiettivo è crescere anche in classifica e vogliamo che la squadra sia ancora migliore di quella dell’anno scorso".

Blazquez ha parlato poi anche della cessione all'Inter del portiere Martinez. Un affare che porterà i liguri a cercare un estremo difensore sul mercato e tra i nomi fatti per la porta della squadra di Palladino anche quello di Pietro Terracciano: "Martinez è ormai quasi un calciatore dell’Inter, poi ci sono altri giocatori che venderemo questa estate, ma per lo più non i titolari".