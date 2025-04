Cassano: "Kean non è il mio prototipo di punta, ma che stagione. Ho un solo dubbio"

Intervenuto come ogni settimana su Youtube durante la diretta di "Viva El Futbol", l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato di Moise Kean: "Voglio fare un'analisi completa. Parto dal presupposto che non è il mio prototipo di attaccante ma già due mesi fa gli ho fatto i complimenti per come lavora, per come fa la guerra. Si impettisce quando subisce falli, è un ragazzo che sta sul pezzo. Sta facendo un campionato eccezionale, la Fiorentina gira attorno a lui e infatti ha avuto un momento di calo tra infortuni e problemi vari, e la squadra faceva fatica. Palladino ha detto: c'è lui, poi altri 10. E gli altri girano intorno a lui.

L'unico dubbio che mi viene è sullo step successivo per lui. Faccio degli esempi: si parla di Atletico Madrid, Dortmund o Tottenham? Anche io penso al Napoli: è un fac-simile di Lukaku, che a me non entusiasma però ha fatto 400 gol in carriera. Se Conte dovesse rimanere al Napoli e Lukaku non dovesse restare, Kean è perfetto per il tecnico. Togliergli la palla è complicatissimo. Ma io penso soprattutto all'estero e io lo vedo bene anche all'Atletico Madrid, assieme a Julian Alvarez".