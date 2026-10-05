Capello sulla Nazionale: "Aspettiamo i giovani, nel frattempo puntiamo su Fagioli"

Nel suo consueto spazio sulla Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Fabio Capello ha commentato il momento della Nazionale Italiana:

"Torniamo da Parigi con la consapevolezza che possiamo giocarcela con tutti. Dopo la prima partita steccata contro il Belgio (ma nel secondo tempo già meglio), la cosa che mi fa bene sperare e che si è visto un miglioramento graduale. Contro la Turchia, anche se nel secondo tempo abbiamo concesso troppo, si è visto un trend in crescita. Forse è troppo presto per dire che la partita di venerdì sera abbia costruito delle certezze, che la Nazionale sia pronta per intraprendere un ciclo vincente. Ma credo che ci sia la possibilità non dico di tornare al top, ma insomma dire la nostra sì. Siamo in una fase di ricostruzione, di rigenerazione e se cominciamo a non retrocedere in Nations League è già un piccolo obiettivo centrato. Aspettiamo altri giovani forti come Palestra, possiamo affidarci a ragazzi interessanti come Fagioli. A piccoli passi l’Italia sta tornando a credere in se stessa. E con lei, stanno tornando a crederci anche i tifosi".