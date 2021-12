CALLEJON, Tutti danno il loro contributo. Vlahovic...

Jose Mario Callejon, esterno della Fiorentina, è intervenuto dopo il 90' ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni:

Oggi siete riusciti a renderla facile.

"Siamo stati bravi a renderla facile. Poteva essere una partita molto difficile, ma l'abbiamo gestita, affrontata e giocata molto bene".

Siete 4 mesi in anticipo rispetto allo scorso anno quando raggiungeste i 30 punti ad aprile.

"Siamo contenti, il mister ci ha dato le sue idee di gioco, noi stiamo lavorando bene, siamo sulla strada giusta e tutti i giocatori, sia quelli in campo che quelli che partono dalla panchina, stanno dando il loro contributo. Alla fine la rosa è di 25 e dobbiamo sfruttarli tutti come stiamo facendo".

Quanto si avvicina Vlahovic a Higuain e Benzema con i quali ha giocato?

"Dusan è forte. Deve avere ancora quella fame che ha, continuare ad allenarsi come sta facendo. Lavora tanto sulle sue cose e dobbiamo approfittare del suo momento perché sta facendo bene e avrà un futuro tremendo davanti a lui".

Ve la offre almeno una cena adesso Italiano?

"Speriamo (ride, ndr). Siamo contenti per lui, ieri gli abbiamo fatto gli auguri di compleanno e questo successo è per lui, per le nostre famiglie, per i tifosi che sempre ci sono stati e ci stanno accanto. Sono molto contento".