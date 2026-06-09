Call Grosso-Commisso prima dell'annuncio. Non saranno a Firenze prima di agosto

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Sulle sue pagine odierne, La Gazzetta dello Sport ripercorre gli ultimi giorni di Fiorentina e sottolinea le prossime mosse che farà il club viola. Ieri è iniziata la missione negli Stati Uniti dei dirigenti Paratici e Ferrari, partiti alla volta del New Jersey per incontrare la proprietà e tracciare un punto su ciò che andrà fatto e come andrà fatto nel corso dell'estate, per pianificare la prossima stagione. Un incontro, quello tra il nuovo direttore sportivo e la proprietà, che servirà soprattutto per conoscersi a fondo e di persona, prima ancora che per definire le strategie.

Per Paratici, sottolinea la Gazzetta, sarà infatti la prima vera occasione per conoscere di persona i Commisso, finora mai visti dal vivo da quando è arrivato a Firenze nello scorso mese di febbraio. La famiglia proprietaria della Fiorentina getterà così le basi per il futuro dando l'area sportiva completamente in mano all'ex uomo mercato di Juventus e Tottenham, mentre ieri è stato compiuto il primo passo con l'ufficialità di Fabio Grosso quale nuovo allenatore. Tuttavia, lo stesso neo tecnico viola dovrà attendere agosto per presentarsi di persona a Catherine e Giuseppe Commisso, che non faranno rientro in Italia prima di agosto per l'inizio delle partite. Per questo ieri, prima dell'annuncio, lo stesso Grosso ha salutato r ringraziato di persona moglie e figlio del compianto Rocco attraverso una call col dg Ferrari.