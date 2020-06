CACERES, Due turni di squalifica: il report del g.s.

Mano pesante del giudice sportivo per Martin Caceres, espulso ieri sera nel corso del secondo tempo di Fiorentina-Brescia. Il difensore viola infatti è stato squalificato per ben due giornate di gara. Questa la motivazione del g.s.: "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere inoltre, al 25° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, proferito un'espressione blasfema mentre abbandonava il terreno di giuoco". Le due giornate, dunque, sono figlie non solo del secondo giallo ma anche di un'imprecazione proferita dal numero 22. Caceres dunque salterà le sfide della Fiorentina contro la Lazio e il Sassuolo e tornerà in campo contro il Parma il 5 luglio.