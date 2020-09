C. FIESOLE, Disertiamo stadio con norme Covid

Presa di posizione importante e decisa da parte della Curva Fiesole in seguito alla possibile riapertura degli stadi. Questo quanto si legge nel post originale, visibile di seguito, pubblicato su Facebook: "In merito alla possibile riapertura degli stadi, con distanziamento sociale e capienza ultra-ridotta, gli ultras della Curva Fiesole comunicano che non faranno ritorno sui gradoni fino quando la situazione non sarà tornata alla 'normalità'. Il tifo si Curva significa vicinanza e prossimità. Cantare e abbracciare la persona che si ha accanto dopo un gol. Se il momento non lo consente, aspetteremo. La Curva Fiesole non sarà mai un luogo dove stare a sedere distanziati. Né tanto meno possiamo accettare che dei Fiorentini, tifosi o Ultras che siano, rimangano fuori per una questione di capienza ridotta. O tutti o nessuno. Un'ultima cosa la vogliamo dire sui 'padroni del calcio': per anni hanno provato ad uccidere la passione dei settori popolari con leggi liberticide, trattando gli Ultras come un male da estirpare. Oggi si scopre invece che senza quel calore e 'lo spettacolo del calcio' nonha alcun senso. Una lezione da non dimenticare in futuro! MA NON RESISTO LONTANO DA TE...".

