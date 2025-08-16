Lukaku ko per le prime due giornate di Serie A: potrebbe rientrare con la Fiorentina
Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha lasciato il campo anzitempo nel corso dell'amichevole vinta giovedì dal Napoli contro l'Olympiacos a causa di un risentimento muscolare al quadricipite della coscia sinistra. In queste ore c'è grande attesa in casa azzurra per gli esami strumentali che ancora non sono stati effettuati ma verosimilmente la punta dovrà saltare la prima partita contro il Sassuolo e forse anche la seconda contro il Cagliari.
La sensazione è che lo staff medico del Napoli di Conte, punti a recuperare Lukaku a pieno solo per la prima giornata dopo la sosta, ovvero quella contro la Fiorentina al Franchi prevista per il 13 settembre. A riportarlo è SportMediaset.
