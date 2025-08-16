Coppa Italia, dalle 18 altre 4 partite valide per i trentaduesimi
Dopo il passaggio del turno, ieri, di Empoli (2-1 ai rigori alla Reggiana) Sassuolo (1-0), Lecce (2-0) e Genoa (3-0 al Vicenza), prosegue anche oggi e fino a lunedì il programma dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia. Alle 18 il via con Venezia-Mantova, mezz'ora dopo entra in scena il Como contro il Sudtirol mentre in serata Cagliari-Entella e Cremonese-Palermo completano il quadro. Le gare saranno visibili sul Canale 20 e Italia 1.
Il programma di oggi, sabato 16:
Ore 18.00 Venezia-Mantova (Canale 20)
Ore 18.30 Como-Sudtirol (Italia 1)
Ore 20.45 Cagliari-Virtus Entella (Canale 20)
Ore 21.15 Cremonese-Palermo (Italia 1)
Il programma di domenica e lunedì
Domenica 17 agosto 18:00 Monza-Frosinone; 18:30 Parma-Pescara; 20:45 Cesena-Pisa; 21:15 Milan-Bari
Lunedì 18 agosto 18:00 Audace Cerignola-Verona; 18:30 Spezia-Sampdoria; 20:45 Udinese-Carrarese; 21:15 Torino-Modena
