C'è Italia-Irlanda del Nord, gli azzurri si giocano tutto. La Gazzetta: "Fateli sognare"
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È il giorno di Italia-Irlanda del Nord. Stasera, alle ore 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo, si decide il destino della Nazionale azzurra: semifinale playoff per accedere al Mondiale in America, gara secca e pressione gigantesca sui ragazzi di Rino Gattuso.
Ad aumentare l'attesa che è già pesante i quotidiani e siti specializzati, che stamani sono monotematici, o quasi. Lo è ad esempio la Gazzetta dello Sport, che titola in prima pagina "Fateli Sognare", il riferimento va a una generazione di ragazzi che non ha ancora mai visto l'Italia ai Mondiali (ultima partecipazione nel 2014 in Brasile). Ecco la prima della Gazzetta.
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