C'è il prezzo d'uscita per Kean, La Gazzetta: "Lucca il sostituto scelto da Paratici"

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Il futuro di Kean sembra sempre più lontano da Firenze e dalla Fiorentina. Questo quanto riportato stamani dalla Gazzetta dello Sport, che sottolinea come Fabio Paratici prima di tutto si concentrerà sulle cessioni, con Moise che per un’offerta importante potrebbe diventare una buona plusvalenza: pagato 18 milioni, ha una clausola da 62 attiva dal primo al 15 luglio ma per una quarantina di milioni può partire. Piace in Premier (dove è già stato, all’Everton) e al Paris Fc, che si era fatto avanti a gennaio e in estat e potrebbe tornare alla carica.In caso di un suo addio, sfruttando anche i soldi della sua cessione, tra i tanti nomi che girano nelle conversazioni di mercato del ds con gli addetti ai lavori ce n’è uno che accende più degli altri: Lorenzo Lucca, centravanti azzurro prestato alla Premier League, già accostato in passato alla Viola e già pronto a fare rientro nel nostro campionato. La Fiorentina è destinazione gradita e la maglia viola può diventare un’opportunità per rilanciarsi nel nostro campionato.

Paratici lo apprezza da tempo ma ilcosto non è abbordabile: pagato 35 un anno fa tra prestito e riscatto, il Napoli non vorrebbe ritrovarsi con una minusvalenza. Per questo servirà una cessione importante oppure una formula creativa, come un prestito oneroso con diritto vincolato agli obiettivi.