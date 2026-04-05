Buona Pasqua da Firenzeviola.it e Radio Firenzeviola!

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Le redazioni di Firenzeviola.it e Radio FirenzeViola augurano buona Pasqua a tutti i loro affezionati lettori e ascoltatori. Nei giorni di Pasqua e Pasquetta l'informazione sportiva del nostro portale, sulla Fiorentina e non solo, andrà on-line in forma leggermente ridotta con però tanti approfondimenti, speciali ed interviste assolutamente da non perdere. Per il momento, non resta che augurarvi...



...buona Pasqua da tutta FV!

Le redazioni di Firenzeviola.it e di Radio FirenzeViola

Tommaso Loreto

Francesco Benvenuti

Stefano Berardo

Chiara Andrea Bevilacqua

Alessandro Buffi

Niccolò Ceccarini

Dimitri Conti

Lorenzo Di Benedetto

Alessandro Di Nardo

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