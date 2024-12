BOVE, Stasera al Franchi ma seguirà la gara in panchina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per la prima volta dopo il malore accusato al minuto 17 di Fiorentina-Inter lo scorso 1 dicembre, Edoardo Bove questa sera tornerà al Franchi. Se in un primo momento sembrava che il calciatore avrebbe seguito la gara dalle tribune, invece, secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista viola sarà addirittura in panchina. Bove quindi sarà spettatore della partita da bordo campo insieme ai suoi compagni.