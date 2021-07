BENASSI, Si è assentato un'ora: visite suppletive

Visite suppletive per Marco Benassi. Il centrocampista classe '94, di rientro dallo sfortunato prestito all'Hellas in cui non ha mai toccato il campo per via di problemi fisici, si è assentato per circa un'ora dal Centro Sportivo della Fiorentina, a causa di alcune visite mediche suppletive alle quali si è sottoposto presso una clinica nei paraggi, con ogni probabilità legate appunto alle problematiche che l'hanno vessato negli scorsi mesi. Sostenuto il controllo, è rientrato al CS, come testimonia lo scatto del nostro inviato.