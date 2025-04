Beltran, Adli e non solo, ecco chi aspetta un'occasione per rimettersi in mostra

Il quotidiano La Repubblica (Firenze) questa mattina si concentra su quei giocatori che, titolari prima del passaggio al 3-5-2, con il nuovo modulo hanno perso il posto dal primo minuto. Contro il Milan Palladino dovrebbe schierare, a parte per il rientro di Gosens a sinistra, la stessa formazione che ha battuto l'Atalanta. L'occasione giusta per chi vuole tornare a dimostrare potrebbe arrivare giovedì in Conference League. Tra questi calciatori in attesa ci sono due centrocampisti dal percorso simile come Adli e Folorunsho. Entrambi hanno scelto Firenze per rilanciarsi dopo uno scarso impiego nelle big di provenienza e, dopo una titolarità immediata in viola, adesso, a causa sia di alcuni problemi fisici sia del rendimento eccezionale di chi sta giocando in mediana, hanno perso il loro suolo di protagonisti. Stesso discorso per quanto riguarda Pietro Comuzzo. Il centrale classe 2005, dopo una prima parte di stagione vissuta da rivelazione, adesso è stato relegato in panchina da Palladino a causa dell'arrivo di Pablo Marì e dell'ottimo rendimento di Pongracic. Comuzzo, visto che Marì non è in lista Uefa, è comunque sicuro del posto da titolare in Conference League.

In attesa ci sono anche Lucas Beltran e Nicolò Zaniolo. Con Gudmunsson che si è definitivamente sbloccato l'argentino è diventato la prima alternativa all'islandese. Una convivenza tra i due, considerando il nuovo schema adottato da Palladino, è quasi impossibile, e allora l'ex River Plate dovrà essere bravo a sfruttare le opportunità che il tecnico campano gli concederà. Stessa situazione per Zaniolo. L'ex Atalanta al momento è considerato l'unico in grado di sostituire Kean come centravanti e quindi, visto il rendimento del bomber di Vercelli, le opportunità da titolare saranno poche. Vedremo tra coloro che sono in attesa di una chance chi potrà giocarsi le proprie carte giovedì in Slovenia.