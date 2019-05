BELDI', Chiesa? Adesso chiunque scapperebbe

Paolo Beldì, regista e noto tifoso viola, ha parlato di Fiorentina: "A Chiesa non saprei cosa proporre, con questo clima chiunque scapperebbe. Sono preoccupato, a ottobre la squadra giocava bene: non ho voglia di tornare in Serie B. Stadio? Non capisco perché tante squadra lo abbiano, o comunque lo avranno, mentre a Firenze non si smuova nulla. Montella? Immagino sia imbarazzato di aver accettato una situazione simile, ma spero che con Antognoni possa assumere un ruolo da paciere".